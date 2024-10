Joshua z kolejną szansą przeciwko Dubois. Znamy datę rewanżu o mistrzostwo świata

Dubois pokonał Joshuę, teraz chce bronić pasa

Daniel Dubois i Anthony Joshua dali we wrześniu prawdziwy popis. Obaj panowie zmierzyli się ze sobą na legendarnym stadionie Wembley. Żaden z nich nie kalkulował i wielcy pięściarze sprezentowali świetne widowisko, zakończone w piątej rundzie zwycięstwem młodszego z Brytyjczyków. Ten pojedynek był niezwykle prestiżowy, bo toczył się o pas mistrzowski IBF wagi ciężkiej . Wcześniej z obrony tytułu zrezygnował Ołeksandr Usyk, który wolał zmierzyć się z Tysonem Furym , by zunifikować wszystkie pasy wagi ciężkiej.

Wcześniej w tym tygodniu informowaliśmy, że Dubois ma dziewięć miesięcy na obronę mistrzostwa. Drzwi do rewanżu z Joshuą stały otworem, ale musi on odbyć się do 22 kwietnia 2025 roku. W regulaminie można bowiem przeczytać, że "wszystkie opcjonalne obrony i wszelkie inne walki mistrza muszą zostać zakończone co najmniej 60 dni przed datą obowiązkowej obrony pasa". Teraz wiemy już, że przed wyznaczoną datą ponownie zobaczymy, jak Brytyjczycy krzyżują rękawice.