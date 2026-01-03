Anthony Joshua to jeden z najwybitniejszych brytyjskich bokserów w historii wagi ciężkiej. Dwukrotny mistrz świata federacji WBA, IBF i WBO, mistrz olimpijski z Londynu oraz zawodnik, który przez lata należał do ścisłej światowej czołówki, zapisał się w historii boksu nie tylko dzięki sile i warunkom fizycznym, ale także dzięki determinacji i mentalnej odporności. Jego pojedynki regularnie przyciągały miliony kibiców, a sam Joshua stał się globalną ikoną sportu.

Ostatnim sportowym akcentem w jego karierze była głośna walka z Jakiem Paulem. Starcie z Amerykaninem, które wzbudzało ogromne emocje i kontrowersje, zakończyło się zwycięstwem Joshuy. Brytyjczyk udowodnił swoją klasę i doświadczenie, dominując rywala i dopisując kolejne zwycięstwo do imponującego rekordu. Zwycięstwem z Amerykaninem Joshua nie cieszył się jednak długo.

Anthony Joshua już w Wielkiej Brytanii. Media ujawniły datę pogrzebu jego współpracowników

Kilka dni po wygranej Joshuy nad Paulem doszło do tragicznego wypadku w Nigerii. Samochód terenowy, którym podróżował "AJ" wraz ze współpracownikami w pobliżu Lagos, uderzył w stojącą ciężarówkę. W wyniku zdarzenia śmierć ponieśli trener Joshuy, Sina Ghami, oraz jego trener personalny Latif "Latz" Ayodele. Sam bokser został zakleszczony we wraku, lecz odniósł jedynie lekkie obrażenia i trafił do szpitala.

Najważniejszym momentem ostatnich dni był powrót Anthony'ego Joshuy do Wielkiej Brytanii. Jak ujawnił Sun Online, pięściarz wylądował w piątkowy wieczór prywatnym odrzutowcem na lotnisku Londyn-Stansted, skąd przewieziono go do rezydencji, gdzie kontynuuje rekonwalescencję. W Londynie odbędzie się także pogrzeb dwóch zmarłych współpracowników Brytyjczyka. Rodzina i bliscy spotkają się na muzułmańskim nabożeństwie janaza w meczecie w niedzielę, 4 stycznia. Na ten moment nie wiadomo, czy Joshua zdecyduje się na udział w ceremonii.

