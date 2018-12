Joshua: Wilder woli walczyć z Furym, mimo że on nie ma tytułów

Anthony Joshua (22-0, 21 KO) ciągle nie wie, z kim przyjdzie mu się zmierzyć 13 kwietnia na słynnym stadionie Wembley w Londynie. Czempion federacji WBA/IBF/WBO w królewskiej dywizji podkreśla jednak, że numerem jeden na jego liście życzeń pozostaje mistrz z ramienia WBC Deontay Wilder (40-0-1, 39 KO).

AJ był gościem prowadzonego przez Stephena A. Smitha i Maxa Kellermana programu ESPN First Take. Zapytany o to, z kim chciałby stanąć w ringu w swoim kolejnym występie, wskazał właśnie na Amerykanina.



- Wilder twierdzi, że nie chcę z nim walczyć. Ale ja powiedziałem wyraźnie, że jestem gotów się z nim zmierzyć 13 kwietnia w Londynie. Nie wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Jego obecnie bardziej interesuje walka z Tysonem Furym, ale ten przecież nie ma żadnych tytułów - obwieścił Joshua.



- Nie mam wpływu na to, co mówi i robi Deontay Wilder czy Tyson Fury. Mogę jedynie kontrolować własne działania. Chcę, żeby wszystko było jasne. Już dawno zarezerwowałem termin i ustaliłem miejsce swojego kolejnego występu. Podkreśliłem też, że jestem gotów walczyć z każdym z tych kolesi, szczególnie z Deontayem. Co więcej mogę powiedzieć? - pyta retorycznie AJ.



Spekuluje się, że wiosną Wilder przystąpi prawdopodobnie do rewanżowego pojedynku z Furym, zaś 13 kwietnia Joshua skrzyżuje rękawice ze zwycięzcą zaplanowanego na 22 grudnia starcia Whyte - Chisora.