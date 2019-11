Budowa obiektu, na którym 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej dojdzie do rewanżu Anthony'ego Joshuy (22-1, 21 KO) z mistrzem świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej Andym Ruizem Juniorem (33-1, 22 KO), została ukończona. Zbudowana w wyjątkowo krótkim czasie Diriyah Arena pomieści 15000 widzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Arena walki Ruiz - Joshua powstaje w zawrotnym tempie. Wideo INTERIA.TV

Właściwą pracę nad areną rozpoczęto 7 października (wcześniej przygotowywano teren). Ekipa złożona ze 175 osób pracowała dzień i noc w systemie zmianowym, by ukończyć budowę w terminie. Powierzchnia areny to 10000 metrów kwadratowych, by ją zbudować, wykorzystano m.in. 295 ton stali.



Podczas gali będzie pracować ok. dwóch tysięcy ludzi, którzy mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i komfort uczestników wydarzenia. Diriyah Arena jest wyjątkowa również ze względu na fakt, że może zostać zdemontowana i ponownie odtworzona w innym miejscu. Demontaż położonego wśród światowej klasy zabytków obiektu zajmuje według konstruktorów niecały miesiąc.



Warto dodać, że Diriyah Arena stanowi kontynuację idei położonej nieopodal strefy Diriyah Oasis, luksusowego centrum rozrywki, w którym uprawiać można m.in. łyżwiarstwo i jazdę na skuterach wodnych. Tydzień po walce Joshua vs Ruiz II na stadionie w Ad-Dirijja odbędzie się prestiżowy turniej tenisowy Diriyah Tennis Cup.



Przypomnijmy, że oprócz wielkiej walki wieczoru 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej zobaczymy również m.in. walki Aleksandra Powietkina z Michaelem Hunterem i Filipa Hrgovicia z Erikiem Moliną. AJ i Andy Ruiz Jr będą w przyszłym tygodniu uczestniczyć w wydarzeniach medialnych poprzedzających pojedynek.