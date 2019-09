Walka Anthony Joshua - Andy Ruiz II to najbardziej oczekiwany w tej chwili pojedynek, o czym świadczy liczba informacji, jaka dociera do nas na jego temat. Kibice codziennie otrzymują nowe, tym razem prezentujemy wypowiedź AJ-a, który planuje zmienić nastawienie, z jakim wejdzie do ringu 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej.

- Muszę zacząć podchodzić do walk nieco żywiej. Wiem, że jestem do tego zdolny. Stawka jest zbyt wielka, by mogło być inaczej. Jeżeli wejdę do ringu ostrzejszy mentalnie, bardziej nakręcony, w przeciwieństwie do zrelaksowanego podejścia z pierwszej walki, to może zrobić różnicę - powiedział Joshua.

- Musiałem cierpieć i zadać sobie wszystkie możliwe pytania. Ludzie mówią, że przegrałem, ja nazywam to potknięciem. Nie mogę się doczekać, aż znów wejdę z Ruizem między liny. Za każdym razem, gdy walczyłem z mistrzem, stawałem na wysokości zadania - dodał Brytyjczyk, nawiązując do swoich pojedynków z Charlesem Martinem w 2016 roku i Władimirem Kliczko w 2017 roku, do których przystępował z pozycji pretendenta.