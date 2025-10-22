Joshua poszedł w ślady Usyka. Zwrócił się do Polaka o pomoc

Jakub Chycki, wykładowca w Instytucie Nauk o Sporcie AWF Katowice, od lat łączy świat nauki z praktyką sportową. Zaczynał od współpracy z Tomaszem Adamkiem, a z jego wiedzy korzystali również Artur Szpilka, Michał Cieślak czy amerykański pięściarz Michael Hunter. Od dłuższego czasu jest także integralną częścią sztabu szkoleniowego mistrza świata Ołeksandra Usyka. To właśnie w jego obozie prowadzone są pionierskie badania dotyczące wpływu ciosów na zdrowie mózgu zawodników.

"Obozy przygotowawcze Oleksandra to doskonałe środowisko do badań nad łagodnymi pourazowymi uszkodzeniami mózgu. Tworzymy system czujników i sensorów umieszczonych w ochraniaczu na zęby, które pozwalają mierzyć przyspieszenia głowy i oceniać ryzyko urazów" - tłumaczył w jednym z wywiadów prof. Chycki. Jak dodał, w projekt zaangażowani są naukowcy z całego świata, a jego efekty mogą w przyszłości znacząco poprawić bezpieczeństwo sportowców.

Teraz prof. Chycki miał okazję "przeanalizować" przypadek innego wybitnego pięściarza - Anthony'ego Joshuy. Badania, w których wziął udział Brytyjczyk, realizowane są w ramach projektu "Zaburzenia funkcji bariery krew-mózg w kontekście aktywności fizycznej, nawodnienia i łagodnych pourazowych uszkodzeń mózgu (mTBI). Strategia zdrowia mózgu zawodników sportów walki". Według informacji AWF Katowice, pobyt Brytyjczyka w Polsce był pierwszym z czterech zaplanowanych etapów diagnostyki. Naukowcy chcą m.in. odpowiedzieć na pytania, jak obciążenia treningowe i sparingi wpływają na funkcjonowanie mózgu oraz czy mikrourazy mogą przekładać się na zmęczenie, koncentrację czy dyspozycję psychiczną zawodników.

Anthony Joshua spędził w Katowicach dwa intensywne dni badań w Centrum Innowacji dla Sportu i Zdrowia. Jego zaangażowanie to nie tylko wyraz zaufania do polskiego specjalisty, ale też dowód, że nauka staje się coraz ważniejszym elementem współczesnego boksu. Były mistrz świata, który we wrześniu 2024 roku przegrał przez nokaut z Danielem Dubois na Wembley, szuka nowych dróg rozwoju i metod poprawy zdrowia oraz wydolności. Współpraca z Jakubem Chyckim ma mu w tym pomóc - i być może otworzy nowy rozdział w karierze jednego z najbardziej rozpoznawalnych pięściarzy naszych czasów.

