W ostatnich latach Jake Paul budował swoją pozycję w środowisku bokserskim, stawiając czoła największym legendom sportów walki. Mający polskie korzenie youtuber i pięściarz mierzył się z takimi postaciami jak między innymi Anderson Silva, Tommy Fury czy Nate Diaz, jednak największe poruszenie wywołała jego batalia z Mike'iem Tysonem. Różnica wieku między pięściarzami wynosiła prawie trzydzieści lat, co w bokserskim świecie jest czymś nieprawdopodobnym. A jednak ostatecznie doszło do starcia, a ze zwycięstwa cieszył się narzeczony mistrzyni olimpijskiej w łyżwiarstwie szybkim Jutty Leerdam.

W ubiegłym roku Paul stoczył dwa głośne pojedynki - najpierw skrzyżował rękawice z Julio Cesarem Chavezem Jr, pokonując rodaka w 10. rundzie, a prawie pół roku później stoczył pojedynek z Anthony'm Joshuą. Brytyjski czempion nie dał Amerykanowi taryfy ulgowej i sprał go na kwaśne jabłko. Ostatecznie batalia zakończyła się po 6. rundzie, a Jake Paul skończył... ze złamaną szczęką.

Choć jeszcze kilka dni temu Jake Paul głośno mówił o powrocie na ring i chęci zmierzenia się z byłym mistrzem UFC, Francisem Ngannou, teraz podzielił się ze światem bolesnym wyzwaniem. Bardzo możliwe jest bowiem, że Anthony Joshua zakończył karierę bokserską Amerykanina.

Jak ujawnił 29-latek w "The Ariel Helwani Show", po walce z byłym dwukrotnym mistrzem świata wagi ciężkiej przeszedł on kilka poważnych operacji, jednak jego sytuacja wciąż pozostaje poważna. Wszystko zależy teraz od wyników badań i decyzji lekarzy. Niewykluczone jednak, że Jake Paul już nigdy nie wróci do sportów walki.

"Za kilka dni mam zaplanowane nowe badania szczęki, żeby sprawdzić, jak przebiega proces gojenia. Zobaczymy, co powiedzą lekarze. Myślę, że uda nam się ustalić dokładniejszy harmonogram, a może nawet będę mógł znowu walczyć? To leży w sferze możliwości. Z każdym tygodniem i upływającym czasem czuję się znacznie lepiej. Zdecydowanie muszę najpierw uzyskać zgodę, żeby móc brać udział w sparingach. Utrzymuję formę i cieszę się treningami z rękawicami (…) Myślę, że zależy to od tego, jak zrośnie się kość, a poza tym brakuje mi tu zęba, więc jestem prawie pewien, że będę musiał mieć wszczepiony jakiś implant. Po prostu musimy poczekać. Zobaczyć, co będzie dla mnie najlepsze" - przyznał.

