Joshua: Najpierw Ruiz, później Wilder

Anthony Joshua (22-0, 21 KO) to obecny mistrz IBF, WBO, WBA w wadze ciężkiej. Jeden pas, który został w stawce, WBC, posiada Deontay Wilder (40-0-1, 39 KO) i to jest właśnie walka, której kibice chcą najbardziej.

Zdjęcie Anthony Joshua /AFP

Jak się okazuje "AJ" również ma takie plany.

- Wilder! Po Ruizie chcę Wildera. On ma pas, ja mam cztery pasy. WBC to jest to, czego potrzebuję. Jeśli on jest gotowy i chce udowodnić, że jest najlepszy na świecie, to zapraszam, ja jestem chętny na to spotkanie - powiedział zunifikowany mistrz.

Joshua obecnie przebywa w Miami gdzie dokończy swój obóz przygotowawczy przed walką z Andym Ruizem Jr. (32-1, 21 KO) , która odbędzie się 1 czerwca w nowojorskim MSG.



Przypomnijmy, że Ruiz to rywal znaleziony na zastępstwo Jarrella Millera, złapanego na dopingu.

Deontay Wilder natomiast myśli już tylko o konfrontacji z Dominikiem Breazealem (20-1, 18 KO). Ten pojedynek już lada moment, bo 18 maja, a jego lokalizacją będzie Barclays Center na Brooklynie.