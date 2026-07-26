Joshua na deskach po 20 s. Sensacyjny zwrot. Potężny nokaut w 2. rundzie

W grudniu 2025 roku ostatni raz w ringu widzieliśmy Anthony'ego Joshuę. Brytyjczyk pokonał wówczas w Miami Jake'a Paula i zanotował swoją 29 wygraną w karierze. Niestety zaledwie kilka dni później w życiu Brytyjczyka doszło do ogromnej tragedii. Dokładnie 29 grudnia w Nigerii wydarzył się wypadek samochodowy, w którym zginęli jego dwaj bliscy przyjaciele i trenerzy (Sina Ghami oraz Latif Ayodele). Sam zainteresowany natomiast odniósł jedynie drobne obrażenia.

Mimo to nie zdecydował się na zakończenie kariery, a wspomniane wydarzenie tylko dodało mu motywacji do dalszych treningów. Na jego następną walkę nie trzeba było wcale czekać zbyt długo. W nocy z soboty na niedzielę zmierzył się bowiem z Kristianem Prengą. Znakomity Albańczyk smak porażki zaznał ostatni raz ponad dziewięć lat temu, gdy lepszy okazał się Giovanni Auriemma.

Od tamtego czasu wygrał aż 16 walk z rzędu. W Dżuddzie jednak doszło do prawdopodobnie największego wyzwania w jego długiej karierze, a chodzi właśnie o walkę z Joshuą.

Sceny podczas walki Wach - Fury. Centymetry od pocałunku, Polak reaguje

Boks. Anhtony Joshua kontra Kristian Prenga. Znamy wynik walki, nokaut w drugiej rundzie

Kristian Prenga wszedł do ringu bez strachu wobec klasy rywala. By to udowodnić, potrzebował zaledwie 20 sekund. Tyle czasu wystarczyło mu, by posłać Brytyjczyka na deski. Zaczęliśmy więc od ogromnej niespodzianki. A dalej było tylko ciekawej.

Liczony przez sędziego Anthony Joshua uśmiechał się ze sporą dozą pewności siebie. Nie było mu jednak do śmiechu, gdy po chwili po mocnym prawym Prengi osunął się na liny okalające ring, a także już pod koniec pierwszej rundy, gdy ponownie był liczony. Powiedzieć, że znalazł się w tarapatach, to jak nie powiedzieć nic.

Niemiec na deskach. Wystarczyło pół minuty. Padł jak rażony piorunem

W tamtym momencie chyba nikt nie spodziewał się zwrotu akcji, do którego po chwili doszło. Joshua od początku drugiej rundy powoli zaczął łapać swój rytm, jak gdyby zapominając o zdarzeniach z pierwszej rundy, a na kilkanaście sekund przed gongiem widowiskowym sierpowym rzucił Prengę na deski. To był potężny nokaut. Albańczyk nie zdołał się już podnieść i po obiecującym początku starcia musiał pogodzić się z porażką.

Rozwiń

Podziwiający tę walkę z pierwszego rzędu Ołeksandr Usyk z niedowierzaniem kiwał głową i nadymał policzki widząc, co właśnie wydarzyło się w ringu. A uszczęśliwiony "AJ" po walce dziękował "sile wyższej" za to, że był w stanie podnieść się po upadkach w pierwszej rundzie i ostatecznie wznieść ręce w geście triumfu.

Anthony Joshua Amer HILABI AFP

Anthony Joshua AFP





Liga Narodów. Brazylia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport