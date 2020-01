Obóz Anthony'ego Joshuy (23-1, 21 KO) dementuje doniesienia mediów bułgarskich o dopięciu walki z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO) w Turcji. Promotor Eddie Hearn spotkał się wraz z Joshuą z Aleksandrem Krasiukiem, menedżerem Aleksandra Usyka (17-0, 13 KO).

AJ zobowiązany jest do dwóch obron - z Pulewem z ramienia federacji IBF, oraz Usykiem, narzucanym przez WBO. On i jego promotor spotkali się w Londynie z Krasiukiem i rozmawiali o najbliższych planach. Jednocześnie dali jasno do zrozumienia, że informacje o walce z Pulewem w maju w Stambule są nieprawdziwe.



- Interesujące rozmowy z obozem Joshuy - skomentował krótko Krasiuk.



- Fajnie było spotkać się i porozmawiać o boksie - wtrącił Joshua.



Przypomnijmy, że Hearn współpromuje Usyka i teoretycznie do tej walki łatwiej mu będzie doprowadzić. Karierę Pulewa prowadzi bowiem Bob Arum, z którym szef grupy Matchroom nie ma najlepszych relacji.