Joshua już zna kolejnego rywala. Minister w akcji, zostały tylko formalności

Od razu po oficjalnym ogłoszeniu wyników rozpoczęły się dyskusje na temat potencjalnego rewanżu. Obóz Anthony’ego Joshuy twierdził, że jest on tylko kwestią czasu, ponieważ w kontrakcie zawarto odpowiednią klauzulę. Błyskawicznie informacje te zdementował promotor Daniela Dubois, Frank Warren, który potwierdził istnienie zapisu, ale tylko w umowie przegranego sobotniej konfrontacji . "Nie mam problemu z rewanżem, jeśli oni tego chcą i warunki są w porządku. Ale jest na to za wcześnie. Musi delektować się tą chwilą, pokazał, na czym mu zależy, walcząc w tym roku z czterema zawodnikami światowej rangi" - dodał jednocześnie na łamach "talksport.com".

Wspomniany portal zaledwie kilka dni później uzyskał nowe informacje w sprawie ponownego starcia niedawnych bohaterów gali na Wembley. Aktywny udział w negocjacjach bierze Turki Alalshikh, a więc organizator wydarzenia, który dysponuje ogromnymi funduszami . I to właśnie głównie pieniądze mają przekonać pięściarzy do ponownego skonfrontowania się ze sobą. "On doprowadzi do tej walki" - nie ma wątpliwości Eddie Hearn odpowiedzialny za interesy Anthony’ego Joshuy.

Rewanż Daniela Dubois z Anthonym Joshuą już prawie dogadany

"Uzgodniliśmy już nasze warunki, mamy opcję rewanżu z Dubois. Spotkaliśmy się z Jego Ekscelencją Turkim, on chce rewanżu. AJ zawsze będzie chciał rewanżu. Daniel też chce rewanżu, to dla niego najważniejsza walka i oni na to będą mieć ochotę. Za nami ciężka noc. Nie wracamy do walki za 10-12 tygodni, on potrzebuje odpoczynku i czasu na regenerację" - dodał w dalszej części wypowiedzi 45-latek.