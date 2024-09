Joshua czeka na walkę o tytuł, a nagle takie słowa. "To może być koniec kariery"

Jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy promotor pięściarski na świecie Frank Warren zasugerował w rozmowie ze Sky Sports News, że jeśli Anthony Joshua wyraźnie przegra sobotni pojedynek o pas IBF w Danielem Dubois, to może to w zasadzie zakończyć jego karierę. Do tych słów trzeba podchodzić z dystansem, bo 27-latek jest pod skrzydłami 72-latka w Queensberry Promotions, ale trudno zaprzeczyć, że "AJ" w razie porażki znalazłby się na zakręcie, być może bez wyjścia.