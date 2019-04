W związku z wpadką dopingową Jarrella Millera (23-0-1, 20 KO), debiut Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO) na amerykańskim rynku stanął pod znakiem zapytania lub przynajmniej napotkał poważne trudności.

Zdjęcie Anthony Joshua /Richard Heathcote /Getty Images

Wczoraj rano media obiegła informacja, iż w organizmie Jarrella Millera wykryto niedozwolone substancje. To sprawiło, że najpewniej straci on swoją szansę na tytuły mistrzowskie, a organizator gali musi poszukać dla Joshuy innego rywala.

Eddie Hearn, szef grupy Matchroom Boxing zdradził, że pierwsze nazwisko, jakie na zastępstwo chciał "AJ" to Luis Ortiz (31-1, 26 KO).

- Ortiz to było pierwsze nazwisko, które usłyszałem od Anthony'ego - ujawnił promotor.

- Zadzwoniłem i powiedziałem "Mam kiepskie wiadomości, Miller wpadł". On nawet nie był zaskoczony, zapytał tylko "OK, to kto następny?". Zapytałem więc, kogo by chciał, odpowiedział, że absolutnie każdego, żaden problem - opowiadał Hearn.

- Walka z Ortizem to byłby idealny scenariusz, ale z moich informacji otrzymanych od ich teamu wynika, że raczej nie będzie gotowy - zdradził Hearn.