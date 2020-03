​Mimo pandemii koronawirusa wciąż prowadzone są negocjacje w sprawie wielu walk. Eddie Hearn ogłosił, że ustalono warunki letniego pojedynku między mistrzem świata IBF wagi piórkowej, Joshem Warringtonem (30-0, 7 KO), i regularnym mistrzem świata WBA, Chińczykiem Xu Canem (18-2, 3 KO).

Bohater Leeds, Warrington, pokonał w zeszłym roku Kida Galahada (niejednogłośnie w czerwcu) i Sofiane'a Takouchta (grudniowa wygrana przed czasem). W lutym 2020 roku rozstał się Frankiem Warrenem i podpisał umowę promotorską z Eddiem Hearnem, wiążąc się tym samym również ze stacją Sky Sports i platformą DAZN i otwierając sobie drogę do występów w USA, o których podobno marzył. Celem ma być zostanie niekwestionowanym czempionem.

Przypomnijmy, że oprócz Warringtona pełnoprawne pasy w w wadze piórkowej posiadają Shakur Stevenson (WBO), Leo Santa Cruz (WBA) i Gary Russell junior (WBC). Na razie jednak Brytyjczyk stoczy (na to przynajmniej wygląda, choć pandemia na Wyspach mocno się rozwija) letnią walkę z chińskim zawodnikiem w swoim rodzinnym mieście, na stadionie Headingley.

Rywal Warringtona, Xu Can nie przegrał od ponad sześciu lat, a w zeszłym roku pokonał kolejno: Jesusa Rojasa, Shuna Kubo i Manny'ego Roblesa. Co ciekawe, trzy z sześciu swoich ostatnich walk Chińczyk wygrał przed czasem, co wcześniej nie udało mu się ani razu.