Dereck Chisora (31-9, 22 KO) 26 października zmierzy się w Londynie z Davidem Price'em (25-6, 20 KO) na gali, której walką wieczoru jest finałowe starcie turnieju WBSS wagi junior średniej - Regis Prograis vs Josh Taylor. Pierwotnie rywalem Chisory miał być były mistrz świata Joseph Parker (26-2, 20 KO), ale zachorował (prawdopodobnie po ukąszeniu pająka) i wycofał się z walki. Wrócił już jednak do treningów i wciąż ma nadzieję na starcie z Chisorą.

- Joseph wrócił do treningów. Widziałem, że brytyjskie media kpiły z ukąszenia pająka, ale lekarze czują, że właśnie to było przyczyną choroby. Nie jestem ekspertem, ale ukąszenie w pewnym sensie niszczy układ odpornościowy. Pojawia się uporczywe zmęczenie, lekarze zalecili zatem trzy tygodnie przerwy. Wciąż chcemy walki z Chisorą, zobaczymy, jak potoczą się sprawy w ringu i czy Eddie Hearn może umieścić walkę Chisora vs Parker na gali w Nowym Jorku lub w Arabii Saudyjskiej - powiedział menedżer Nowozelandczyka, David Higgins.



Mówi się, że walka Parker vs Chisora może znaleźć się w karcie wspomnianej gali w Arabii Saudyjskiej, która czeka nas 7 grudnia. Dojdzie tam przede wszystkim do starcia Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr II, a także m.in. do ogłoszonego kilkanaście godzin temu pojedynku Filip Hrgović vs Eric Molina.