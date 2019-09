- Nigdy nie wiesz, jakiego Derecka spotkasz. Może być miły lub nie, spokojny albo szalony, ale będę gotowy na każdą jego wersję - mówi Joseph Parker (26-2, 20 KO), który 26 października w Londynie skrzyżuje rękawice z Dereckiem Chisorą (31-9, 22 KO).

To nie jest oficjalny eliminator, jednak można założyć, że lepszy z tej dwójki w przyszłym roku zmierzy się z jednym z mistrzów świata wagi ciężkiej. Nowozelandczyk to dawny champion federacji WBO. Największym sukcesem Anglika był tytuł mistrza Europy.



- Nie wiem czego mogę się po nim spodziewać, lecz w razie czego będę przygotowany na wszystko. Wolałbym nie pozostawiać decyzji w rękach sędziów i wygrać to przez nokaut. Taki jest plan, chcę zwyciężyć efektownie i przekonująco. A potem chętnie zmierzę się z Joshuą, Ruizem lub Whyte'em - nie ukrywa Parker, który zawita do Anglii na trzy tygodnie przed terminem potyczki.