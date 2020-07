W walce wieczoru gali grupy Top Rank w Las Vegas dobrze dysponowany Jose Zepeda (32-2, 25 KO) pokonał Kendo Castanedę (17-2, 8 KO).

Pięściarz z Kalifornii w połowie września pokonał Jose Pedrazę. Dziś w nocy udowodnił, że tamten sukces nie był dziełem przypadku. Nogami doskakiwał do rywala i szybkimi kombinacjami zbierał małe punkty. Mocno bił lewą ręką, na zmianę na dół i na górę.

Castaneda miał dobrą rundę szóstą i siódmą, jednak na więcej nie było go stać. Po ostatnim gongu sędziowie wskazali jednomyślnie na wygraną Zepedy w stosunku 97:93 i dwukrotnie 98:92.

- Mało wiedziałem o tym rywalu. Dziś mogę już o nim powiedzieć, że potrafi mocno uderzyć, ale i przyjąć mocny cios. Jestem więc zadowolony ze swojego występu - stwierdził po wszystkim tryumfator, który pierwotnie miał spotkać się z Iwanem Baranczykiem.

Wyniki pozostałych walk gali w Las Vegas:

super piórkowa - Luis Alberto Lopez (21-2, 11 KO) - Andy Vences (23-2-1, 12 KO) na punkty 10 rund (96:94, 94:96, 96:94)

lekka - Andres Cortes (13-0, 7 KO) - Alejandro Salinas (10-4, 9 KO) na punkty 8 rund (76:75, 77:74, 79:73)

kogucia - Gabriel Muratalla (4-0, 3 KO) - Sergio Lopez (4-6-3) na punkty 4 rundy (39:37 i 2x 40:36)

junior półśrednia - Genaro Gamez (10-1, 7 KO) - Reymond Yanong (11-6-1, 9 KO) nokaut w 1. rundzie

