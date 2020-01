Joseph Ward (0-1), jedna z największych gwiazd wagi półciężkiej w boksie olimpijskim, fatalnie rozpoczął zawodową karierę. Bolesny i przykry uraz sprawił, że poległ z grymasem bólu w swoim debiucie. Na szczęście świetny Irlandczyk wyleczył kontuzję i powoli szykuje się do powrotu na ring.

Na początku października Ward wyszedł do ringu w sławnej Madison Square Garden, gdzie czekał już na niego Marco Delgado (6-1, 5 KO). Po wygranej pierwszej rundzie, w drugiej przytrafiła się koszmarna kontuzja.



Po skutecznej rehabilitacji Joe wrócił do treningów. A między linami ma się pokazać za dwa miesiące.



- Nie mogę się już doczekać kolejnej walki i powrotu do rywalizacji. Już zacząłem lekko sparować i nie odczuwam większych problemów, mogę więc wracać. Jestem gotowy i liczę na napięty grafik w tym roku - mówi Ward.



Utytułowany 26-latek ma wystąpić 14 marca w Bostonie. Po spodziewanym zwycięstwie ma wrócić do Nowego Jorku na kolejną walkę.