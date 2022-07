Jeżewski do "Diablo" Włodarczyka: Chyba że wolisz walkę z półumarłym Adamkiem

- Zapraszam serdecznie do walki pana Jeżewskiego. Z dużą przyjemnością bym z nim zaboksował (...) Tomasz Adamek? Powiem troszeczkę po amerykańsku: Why not? - stwierdził "Diablo", który niedawno opuścił zakład karny, w rozmowie z Mateuszem Fudalą z TVP Sport.

Jeżewski "ukąsił" Włodarczyka "półumarłym Adamkiem"

- Krzysztofie, gratuluję tego trudnego momentu tobie i twojej rodzinie, że daliście radę, na pewno nie było łatwo. A sportowo nie machaj paluszkiem do kamery do mnie, bo to ja ciebie wcześniej trzy razy zapraszałem do ringu i to wyście chowali łeb pod kołdrę i udawaliście, że nie żyjecie, ludzie to pamiętają. Przestań świrować! Ja mam walkę 3 września, później muszę zapytać telewizji Polsat, czy będziemy mogli się skonfrontować. Ja jestem na tak, nie ma problemu. Chyba że wolisz walkę z półumarłym Adamkiem. Kwestia należy do ciebie, pozdro! - oto odpowiedź Jeżewskiego w mediach społecznościowych. Czekamy teraz na reakcje "Diablo" i "Górala"...