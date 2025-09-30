"Jesteś zerem". Trener Adamka zwrócił się do Polaka. Afera na całego
Na początku września Tomasz Adamek przegrał z Roberto Soldiciem podczas gali Fame MMA 27. Polski pięściarz cudem uniknął potężnego nokautu, czego nie ukrywali eksperci. Po porażce na kilka gorzkich słów dotyczących Adamka i jego trenera - Gusa Currena - zdobył się Andrzej Wasilewski. Teraz szkoleniowiec byłego mistrza świata odpowiedział słynnemu promotorowi w bardzo ostrych słowach.
"Prawie 49-letni emerytowany sportowiec, były mistrz świata dwóch kategorii wagowych, był underdogiem w starciu z 30-letnim Roberto Soldiciem. Co z tego, że zapewne w najlepszych latach kariery Adamka zawodnik z Bałkanów nie miałby z nim szans, skoro w tej chwili już "na papierze" bił go pod każdym względem" - pisał Artur Gac z Interii Sport po walce Tomasza Adamka z Chorwatem.
W starciu z byłym mistrzem KSW legendarny pięściarz był kompletnie bezradny. Ostatecznie skończyło się na TKO w 2. rundzie. Cytując znawców, "boks nie jest dla starych ludzi". Doskonale wie o tym Andrzej Wasilewski, który po blamażu Adamka nie gryzł się w język.
Trener Adamka uderzył w polskiego promotora. Ostrzej się nie dało
- To był fatalny błąd. Niestety myślę, że Tomek Adamek zacznie być zapamiętywany z takich kompromitujących występów - komentował promotor na kanale "Ring Polska". Odniósł się również do trenera "Górala" - Gusa Currena.
- Powiedzmy sobie szczerze, przecież ten jego trener, który niby go przygotowywał, w Stanach Zjednoczonych nie jest żadnym trenerem. To facet, który prowadzi zajęcia dla ludzi z problemami neurologicznymi i oldboyów. Nawet jak zrobił z Tomkiem parę tarcz, to już nic nie zmienia. To się fatalnie oglądało - dodał.
Jego opinia dotarła do wspomnianego Currena. Wyraźnie rozdrażniony Amerykanin w rozmowie z Karolem Garncarzem odpowiedział Wasilewskiemu w bardzo dosadnych słowach. Wywiad odbył się przy okazji gali MB Boxing Night w Ziębicach, organizowanej przez Mateusza Borka (promotora Tomasza Adamka), z którym Andrzej Wasilewski od lat żyje w konflikcie.
Wasilewski - nikt nie zna cię w USA. Ci niepełnosprawni ludzie spraliby cię na kwaśne jabłko. Jesteś nikim, zerem
- Dlaczego zawodnicy z twojej grupy chcą ze mną trenować, Wasilewski? Jesteś nikim. Taka jest prawda. Wasilewski, nikt w USA cię nie zna, ale za to wszyscy w Polsce znają cię jako wielkiego oszusta. Nie jesteś żadnym twardzielem - zakończył. Andrzej Wasilewski to jeden z najpopularniejszych polskich promotorów. Pierwszą galę boksu zawodowego zorganizował 3 lutego 2001 roku w Warszawie. Jego zawodnikami byli lub są m.in. Krzysztof Włodarczyk, Krzysztof Głowacki, Rafał Jackiewicz czy Artur Szpilka.