Jest podium. Porażające słowa Polki. Rzuciła to do kamery tuż po wyjściu z ringu

Julia Szeremeta wygrała jednogłośnie na punkty z Ashleyann Lozadą i jest już w półfinale kategorii do 57 kg. To oznacza co najmniej brązowy medal, ponieważ w boksie nie odbywają się walki o trzecie miejsce. W starciu o finał Polka zmierzy się za trzy dni z Filipinką Nesthy Petecio.

Pierwszy olimpijski medal dla polskiego boksu od 32 lat. Szeremeta walczy o złoto

- Na ring wychodzę bez stresu, bo to jest to, co lubię. Nie ma się czym stresować. Czy mam naprzeciwko mistrzynię, czy kogoś słabszego - jestem taka sama. Wchodzę między liny i to jest mój świat. Odcinam się. Jestem tu też dla kibiców, świetnie się bawię, kiedy jest taka atmosfera - oznajmiła Szeremeta.