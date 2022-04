Jest nowy termin "superwalki" Usyka z Joshuą. Amerykanin już wie?

Przypomnijmy, że Usyk zdetronizował Joshuę we wrześniu zeszłego roku na stadionie Tottenhamu w Londynie, wygrywając jednogłośnie na punkty.

Usyk - Joshua. Dan Rafael podał nowy termin walki

Rewanż stanął pod znakiem zapytania ze względu na wojnę w Ukrainie, ale ostatecznie Ukrainiec zdecydował się na przystąpienie do drugiego pojedynku z Brytyjczykiem i rozpoczyna przygotowania poza Ukrainą. Wkrótce powinniśmy poznać dokładną datę i lokalizację pojedynku. Jako gospodarze w grę wchodzą na dziś przede wszystkim dwa państwa: Wielka Brytania i Arabia Saudyjska.

Zwycięzca walki Joshua vs Usyk II ma się zmierzyć w pojedynku o wszystkie pasy ze zwycięzcą starcia Tyson Fury (mistrz WBC) vs Dillian Whyte, do którego dojdzie 23 kwietnia na stadionie Wembley.

