- Spotkałem się ze wszystkimi mistrzami kategorii superśredniej i teraz mogę robić na co mam ochotę. Ale w walce z Makabu ważyłbym około 82 kilogramy - dodał sławny Meksykanin.

- "Canelo" popełnił błąd, znokautuję go! - zapowiedział Makabu (28-2, 25 KO).



- Od razu przyjąłem tę walkę. Kiedy usłyszałem o tym pomyśle, powiedziałem "Wow, to naprawdę dobre wiadomości", wszak "Canelo" to najlepszy pięściarz świata bez podziału na kategorie. A ja zawsze chciałem mierzyć się z najlepszymi. Na pewno jednak nie zgodzę się na żadne umowne limity, to musi być normalna walka w wadze junior ciężkiej - mówił pięściarz z Kongo, który po wakujący pas WBC sięgnął pokonując naszego Michała Cieślaka.

- Alvarez chce udowadniać ludziom, że jest lepszy od innych, jednak moim zdaniem popełnił duży błąd. Znokautuję go, jestem tego pewien na sto procent. Jestem inteligentnym bokserem, z dobrymi umiejętnościami i dużą siłą. Czuję się naprawdę mocny - dodał Makabu.

Zdjęcie Saul Alvarez / Al Bello / Getty Images

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL