Wiosenna konfrontacja Ukraińca z "The Gypsy Kingiem" wynagrodziła jednak oczekiwanie i dała zawodnikowi z Symferopola cztery pasy mistrzowskie. Podtrzymał on trzy swoje tytuły, a Fury'emu zabrał ten federacji WBC. Wygrał na punkty, a walka dała wiele emocji i stała na bardzo wysokim poziomie. Również Joshua zakasał rękawy i 21 września zmierzył się z Danielem Dubois o pas IBF, który zwakował Usyk. "AJ" przegrał przez nokaut w piątej rundzie i nie został trzeci raz mistrzem świata , ale to nie koniec wielkich emocji w królewskiej kategorii.

Anthony Joshua - Daniel Dubois II najprawdopodobniej 22 lutego

Chociaż miejsce gali nie zostało jeszcze potwierdzone, powszechnie oczekuje się, że gospodarzem ponownie będzie Arabia Saudyjska, biorąc pod uwagę ostatnie starania tego kraju o to, by stać się ważnym ośrodkiem największych walk bokserskich

Nie będzie to więc tak wielkie święto jak na Wembley, kiedy na trybunach londyńskiego stadionu pojawiło się ok. 95 tysięcy osób. Walki organizowane w Rijadzie mają potencjał finansowy, ale atmosfery gigantycznego obiektu piłkarskiego nie da się na nim niczym zrekompensować - chociażby wyjście z szatni do ringu na Kingdom Arenie nie buduje napięcia, bo jest bardzo krótkie. Najważniejsze są jednak wydarzenia na macie, a tam ognia raczej nie zabraknie. Joshua będzie niezwykle podrażniony, by zrewanżować się 27-letniemu czempionowi.