Pierwszy i jak dotąd jedyny mistrz w tym limicie - Oscar Rivas (28-1, 19 KO), został pozbawiony tytułu, ale jednocześnie nadano mu status "mistrza w zawieszeniu". To oznacza, że jeśli tylko się wyleczy i będzie zdolny walczyć, z marszu dostanie walkę o ten tytuł. Przypomnijmy, że Kolumbijczykowi odkleiła się siatkówka oka, co może na zawsze wykluczyć go z boksu.