"Jeśli pojawia się okazja do walki mistrzowskiej, to trzeba ją brać"

- To, co mówi Usyk o naszej możliwej walce, to miód na moje uszy. W żadnym wypadku nie wybiegam myślami poza Heleniusa, ale Usyk to człowiek honoru, który nie rzuca słów na wiatr. Fajnie, że będzie z bliska oglądał mój najbliższy pojedynek. On, jak i pozostali kibice, dostaną wielkie show. Najpierw mam robotę do zrobienia, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Opcji mam sporo, a to działa na moją korzyść. Przyznaję jednak, że jeśli pojawia się okazja do walki mistrzowskiej, jak ta z Usykiem, trzeba ją po prostu brać - mówi były mistrz świata organizacji WBC z dziesięcioma skutecznymi obronami na koncie.