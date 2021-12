- Dzielenie ringu z kimś takim to będzie dla mnie prawdziwy zaszczyt. Ale kiedy tylko zabrzmi pierwszy gong, on będzie stał na drodze po moje marzenia i nie będzie już wtedy szacunku. Bo chcę odzyskać tytuł mistrza świata. To walka rankingowa, lecz traktuję ją jaką mistrzowską - nie ukrywa zawodnik z Ghany.

- Moi trenerzy, Andre Rozier oraz Gary Stark, wierzą we mnie i mocno ze mną popracowali. Jeśli tylko będę skoncentrowany boksował za wskazówkami narożnika, mam tak naprawdę wszystkie potrzebne narzędzia, by ten pojedynek wygrać - dodał Commey.

Gala w Nowym Jorku. Gdzie oglądać?

Gala w Madison Square Garden odbędzie się z soboty na niedzielę czasu polskiego. Transmisja w Polsacie Sport od 3.00.

Zdjęcie Richard Commey / Mikey Williams / Getty Images

