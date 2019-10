​Samozwańczy "najlepszy prospekt wagi ciężkiej" Jermaine Franklin (20-0, 13 KO) pokonał w sobotę Pavla Soura (11-2, 6 KO) i dopisał do swojego rekordu kolejne zwycięstwo. Amerykanin nadal nie porywa tłumów i nie czyni wyraźnych postępów, ale 25-latek daje sobie jeszcze sporo czasu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Kownacki pochwalił się zdjęciem z legendą. Wideo INTERIA.TV

Dodajmy, że Franklin cztery swoje ostatnie walki wygrywał na punkty, wszystkie na dystansie 10. rund, choć jego rywale nie należeli do choćby bardzo szerokiej czołówki wagi ciężkiej. Wygląda więc na to, że moc uderzenia nie jest i zapewne nie będzie atutem boksera z Michigan.

Reklama

- Wykonałem swoją robotę. Myślę, że walczyłem dobrze, zachowywałem spokój. Trochę żałuję, że w paru momentach nie przycisnąłem mocniej, by wygrać przed czasem - ocenia sobotnią walkę Franklin, który sobotniego rywala z Czech miał dwa razy na deskach.

- Chcę wspinać się w rankingach i powoli naciskać na najlepszych. Mam do pokazania o wiele więcej, niż to co do tej pory pokazałem. To był tylko przedsmak tego, kim jestem i co mogę zrobić - mówił Amerykanin.

- Ja i Otto Wallin mamy wspólnego promotora (Dmitriy Salita - red.), ale nie sądzę, by doszło do tej walki. Muszę poświęcić trochę czasu i iść w innym kierunku. Chcę Adama Kownackiego, ale muszę być cierpliwy, zaufać swojemu zespołowi. Mam dopiero 25 lat, będę coraz lepszy - zakończył Jermaine.