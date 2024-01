Jego ucieczka do Niemiec wywołała skandal. W Polsce był skreślony. "Poszedłbym do pracy w stoczni albo kraść samochody"

Dalej bym boksował w pierwszej albo drugiej lidze, aż by klub zamknęli. Potem poszedłbym do pracy w stoczni albo kraść samochody. O czym my rozmawiamy!? Trudno powiedzieć, co miałem robić. Byłem po szkole zawodowej, jako stolarz - tapicer nie miałem pojęcia o zawodzie, bo z warsztatów w szkole byłem zwalniany na treningi. Nie mamy o czym mówić! Tylko dzięki temu, że wyjechałem, z moich sukcesów mogło się cieszyć tak wielu ludzi

~ tłumaczył swoją decyzję popularny "Tiger" w rozmowie z Interią.