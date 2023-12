Jednoznaczna deklaracja Masternaka. Jego kariera zmierza do końca

Porażka Masternaka z Billamem-Smithem była ciosem dla wszystkich kibiców boksu, bo wydarzyła się według jednego z najmniej zakładanych scenariuszy. Do tego czasu Polak, z pozycji pretendenta do tytułu mistrza świata WBO w kategorii junior ciężkiej, który należał do Anglika, boksował w wielkim stylu. Przez kolejne rundy Mateusz Masternak robił wszystko, by to jego ręka została uniesiona w górę przez sędziego jako nowego mistrza świata.