Nie było niespodzianki w finale zmagań w boksie do 66 kg. Imane Khelif całkowicie zdominowała Chinkę Liu Yang i spełniła największe marzenie w karierze - sięgnęła po złoto olimpijskie. O tym, jak wiele ją to kosztowało, świadczą sceny, do jakich doszło jeszcze w ringu. Zaraz po werdykcie kontrowersyjna pięściarka z Algierii zalała się łzami. Widać było, że mocno we znaki dały jej się krytyczne komentarze i protesty ze strony kibiców, którzy poddawali pod wątpliwość jej płeć.