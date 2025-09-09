Jednogłośna decyzja w starciu Polki z olimpijką z Paryża. Tak też to widział Saleta

Z 19-osobowego składu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Liverpoolu do dziś na ringu nie zaprezentowały swoich umiejętności dwie panie: Angelika Krysztoforska w najlżejszej kategorii 48 kg, a także Agata Kaczmarska - w tej najcięższej (+80 kg). Ta druga swoją pierwszą walkę stoczy dopiero w środę - jej stawką będzie już medal.

Krysztoforska mogła we wtorek zostać ósmą ćwierćfinalistką w naszej kadrze - potrzebowała jednak zwycięstwa nad reprezentantką Uzbekistanu Sabiną Bobokulową. Zawodniczką młodszą, ale z większymi sukcesami. W Niszu, wiosną tego roku, wystąpiła jeszcze w mistrzostwach świata skompromitowanej federacji IBA - i w kategorii 50 kg wywalczyła brąz. A rok temu boksowała w olimpijskich zmaganiach w Paryżu.

Mistrzostwa świata w boksie. Angelika Krysztoforska kontra Sabina Bobokulowa, stawką ćwierćfinał w Liverpoolu

Uzbekistan w boksie jest niezwykle mocny, ale bardziej w zmaganiach mężczyzn niż kobiet. Tu liczby mówią najwięcej: pięć złotych krążków w Paryżu. Przy czym wszystkie w rywalizacji panów.

Krysztoforska kiedyś trenowała karate, później przerzuciła się na boks. Łączyła go ze studiami, dziś łączy boks olimpijski z tym zawodowym. Była wyższa od rywalki, starała się trzymać ją na dystans lewą ręką.

Angelika Krysztoforska w otoczeniu trenerów reprezentacji Polski Marcin Golba/Nur Photo AFP

I niektóre uderzenia Polki były wyraźne, mogły się podobać. Bobokulowa lepiej się jednak poruszała, momentalnie skracała dystans, wykorzystywała kiepską obronę Krysztoforskiej. A gdy trzeba było, klinczowała, opuszczała głowę, na co często zwracał jej uwagę sędzia ringowy Jonathan Wolper z USA. Może nie była to jakaś przygniatająca przewagę Bobokulowej, niemniej każdy z pięciu arbitrów punktowych dał 10:9 dla niej.

I tak naprawdę niewiele inny scenariusz był w drugiej rundzie, gdy Polka musiała już postawić wszystko na jedną kartę. - Więcej pressingu, więcej prawej ręki i aktywności. Musi zaryzykować - mówił komentujący tę walkę w Polsacie Przemysław Saleta. Analizował, że nie powinna dawać miejsca Uzbeczce do ataków.

A Bobokulowa to miejsce sobie znajdowała. Mimo dużego chaosu i częstej "nawalanki", niczym na podwórku. Drugą rundę też wygrała 10:9, mogła być już praktycznie pewna miejsca w najlepszej ósemce.

I ostatecznie to miejsce sobie wywalczyła, mimo że Polka w trzecim starciu kilka razy mocno ją trafiła. Azjatka walczyła przez półtorej minuty bardzo pasywnie, jakby się oszczędzała.

A później znów przejęła kontrolę. Te trzy minuty wygrała 10:9 u czterech sędziów, jedynie Marokańczyk wskazał na Polkę. Co niczego nie zmieniło. Komentatorzy, Andrzej Kostyra i Przemysław Saleta, też byli tu zgodni.

Dla Krysztoforskiej turniej skończył się więc na pierwszej walce.

Tomasz Dylak, trener reprezentacji Polski Marcin Golba/Nur Photo via AFP AFP

