Jednogłośna decyzja w starciu Polki z olimpijką z Paryża. Tak też to widział Saleta
Z bardzo szerokiego składu reprezentacji Polski Angelika Krysztoforska do zmagań w Liverpoolu przystępowała jako przedostatnia. Od medalu dzieliły ją dwie wygrane walki, ale już ta pierwsza okazała się bardzo trudna. Z Sabiną Bobokulową z Uzbekistanu, a to przecież kraj mistrzów olimpijskich. Sędziowie nie mieli wątpliwości, kto był lepszy. Niemal tak samo ocenili każdą z rund.
Z 19-osobowego składu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Liverpoolu do dziś na ringu nie zaprezentowały swoich umiejętności dwie panie: Angelika Krysztoforska w najlżejszej kategorii 48 kg, a także Agata Kaczmarska - w tej najcięższej (+80 kg). Ta druga swoją pierwszą walkę stoczy dopiero w środę - jej stawką będzie już medal.
Krysztoforska mogła we wtorek zostać ósmą ćwierćfinalistką w naszej kadrze - potrzebowała jednak zwycięstwa nad reprezentantką Uzbekistanu Sabiną Bobokulową. Zawodniczką młodszą, ale z większymi sukcesami. W Niszu, wiosną tego roku, wystąpiła jeszcze w mistrzostwach świata skompromitowanej federacji IBA - i w kategorii 50 kg wywalczyła brąz. A rok temu boksowała w olimpijskich zmaganiach w Paryżu.
Mistrzostwa świata w boksie. Angelika Krysztoforska kontra Sabina Bobokulowa, stawką ćwierćfinał w Liverpoolu
Uzbekistan w boksie jest niezwykle mocny, ale bardziej w zmaganiach mężczyzn niż kobiet. Tu liczby mówią najwięcej: pięć złotych krążków w Paryżu. Przy czym wszystkie w rywalizacji panów.
Krysztoforska kiedyś trenowała karate, później przerzuciła się na boks. Łączyła go ze studiami, dziś łączy boks olimpijski z tym zawodowym. Była wyższa od rywalki, starała się trzymać ją na dystans lewą ręką.
I niektóre uderzenia Polki były wyraźne, mogły się podobać. Bobokulowa lepiej się jednak poruszała, momentalnie skracała dystans, wykorzystywała kiepską obronę Krysztoforskiej. A gdy trzeba było, klinczowała, opuszczała głowę, na co często zwracał jej uwagę sędzia ringowy Jonathan Wolper z USA. Może nie była to jakaś przygniatająca przewagę Bobokulowej, niemniej każdy z pięciu arbitrów punktowych dał 10:9 dla niej.
I tak naprawdę niewiele inny scenariusz był w drugiej rundzie, gdy Polka musiała już postawić wszystko na jedną kartę. - Więcej pressingu, więcej prawej ręki i aktywności. Musi zaryzykować - mówił komentujący tę walkę w Polsacie Przemysław Saleta. Analizował, że nie powinna dawać miejsca Uzbeczce do ataków.
A Bobokulowa to miejsce sobie znajdowała. Mimo dużego chaosu i częstej "nawalanki", niczym na podwórku. Drugą rundę też wygrała 10:9, mogła być już praktycznie pewna miejsca w najlepszej ósemce.
I ostatecznie to miejsce sobie wywalczyła, mimo że Polka w trzecim starciu kilka razy mocno ją trafiła. Azjatka walczyła przez półtorej minuty bardzo pasywnie, jakby się oszczędzała.
A później znów przejęła kontrolę. Te trzy minuty wygrała 10:9 u czterech sędziów, jedynie Marokańczyk wskazał na Polkę. Co niczego nie zmieniło. Komentatorzy, Andrzej Kostyra i Przemysław Saleta, też byli tu zgodni.
Dla Krysztoforskiej turniej skończył się więc na pierwszej walce.