Choć sportową karierę zakończył już ładnych parę lat temu, Andrzej Gołota wciąż uznawany jest za jednego z najbardziej utytułowanych pięściarzy w historii polskiego boksu. Warszawianin jeszcze jako amator zdobywał medale na ważnych imprezach międzynarodowych. W 1985 roku został wicemistrzem świata juniorów, a we wrześniu 1986 roku cieszył się z mistrzostwa Europy juniorów. Największy sukces w karierze amatorskiej odniósł jednak w 1988 roku, zdobywając brązowy medal na XXIV Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Rok później został brązowym medalistą mistrzostw Europy.

Zawodową karierę Gołotwa rozpoczął w lutym 1992 roku, pokonując w Milwaukee innego debiutanta Roosevelta Shulera. Pierwszą porażkę Polak zanotował dopiero w lipcu 1996 roku, kiedy to w walce z Riddickiem Bowe został zdyskwalifikowany za powtarzające się ciosy poniżej pasa. W całej swojej karierze stoczył on 52 walki zawodowe i wygrał aż 41 z nich.

Andrzej Gołota kontra Chris Byrd. Jedyna walka Polaka zakończona remisem

Tylko jedna walka w karierze Andrzeja Gołoty zakończyła się remisem. Był to pojedynek z Amerykaninem Chrisem Byrdem o mistrzostwo świata IBF. Na ring w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku rywal naszego reprezentanta wchodził wówczas jako aktualny mistrz świata i to właśnie on był faworytem. Gołota jednak nie zamierzał poddać się bez walki i zaprezentował się naprawdę znakomicie - bił bez wątpienia mocniej i celniej niż reprezentant Stanów Zjednoczonych.