Jeden ruch Usyka wywołał skandal w Polsce. Już tego nie cofnie

Ołeksandr Usyk to niekwestionowany mistrz świata w boksie. Taki tytuł został mu nadany po tym, jak w ostatnim czasie dwukrotnie pokonał Tysona Fury'ego w Rijadzie. Ukraiński czempion w ostatnim czasie zdecydował się na hojny gest, względem swojego narodu. Postanowił wpłacić dużą sumę pieniędzy na rzecz zniszczonego przez Rosjan muzeum. Wywołało to jednak spore oburzenie w Polsce.

Ołeksandr Usyk
Ołeksandr UsykMOHAMMED SAADAFP

Ołeksandr Usyk to już jedna z największych legend światowego boksu. Ukrainiec dumnie dzierży najważniejsze tytuły, na czele z pasami wagi ciężkiej federacji WBC, WBA, WBO, IBF i IBO. W ostatnich miesiącach potwierdził swoją wielkość.

Usyk w 2024 roku dwukrotnie mierzył się z inną legendarną postacią wagi ciężkiej, Tysonem Furym. Pierwszy raz spotkali się 18 maja w Rijadzie, kiedy to Ukrainiec bronił wszystkich swoich pasów, które zdobył w swojej kategorii wagowej. Wygrał niejednogłośną decyzją sędziów, zostając niekwestionowanym mistrzem świata. Jednak 21 grudnia tego samego roku Brytyjczyk i Ukrainiec ponownie skrzyżowali rękawice, także w Rijadzie. I znów lepszy był Usyk, tym razem jednak wygrał jednogłośną decyzją arbitrów. Na tym może się nie zakończyć, bowiem Tyson Fury zapowiedział, że dojdzie do ich trzeciego starcia.

    Natomiast w lipcu 2025 roku w Londynie zawalczył z Danielem Dubois. Ołeksandr Usyk wygrał i zdobył tytuł mistrza świata IBF. O wyniku zdecydował nokaut w piątej rundzie.

    Usyk tym ruchem wywołał poruszenie w Polsce

    Ołeksandr Usyk, z racji pochodzenia, nie jest obojętny wobec wojny Rosji z Ukrainą. Bezsilnie patrzy, jak wróg niszczy m.in. kulturowy dorobek kraju. Niekwestionowany mistrz świata postanowił więc sięgnąć do swoich funduszy i przekazać pieniądze na rzecz odbudowy zniszczonego przez Rosjan Muzeum Romana Szuchewycza we Lwowie. Na licytację wystawił również swoje rękawice.

    - Mistrz przekazał swoje rękawice bokserskie na aukcję charytatywną i wpłacił 100 000 hrywien (ok. 8860 zł). Dziękuję Oleksandrowi i jego zespołowi za wsparcie - napisał mer Lwowa, cytowany przez portal ukrinform.net.

    Ponadto, sam Usyk zaapelował do swoich rodaków, by także wsparli odbudowę muzeum. Cytowany przez ten sam serwis miał powiedzieć:

    - Przyjaciele, przyłączcie się do zbiórki funduszy na odbudowę Muzeum Romana Szuchewycza. Szanujemy przeszłość, aby nasza przyszłość była świetlana. Chwała Bogu za wszystko i chwała Ukrainie - powiedział bokser.

    Jednak darowizna Usyka na rzecz muzeum Szuchewycza spotkała się w Polsce z wyrazami oburzenia. Wspomniany Roman Szuchewycz to jeden z głównych dowódców UPA, a więc organizacji, która odpowiada m.in. za mord na Polakach na Wołyniu. To on zaakceptował dokonanie takiej zbrodni, będąc bezpośrednim inicjatorem tych tragicznych wydarzeń. W Ukrainie Szuchewycz uznawany jest jednak za narodowego bohatera.

    Nieco więcej o tej postaci opowiedział w rozmowie z PAP prof. Grzegorz Motyka, historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Przyznał, że bez zgody Szuchewycza nie mogło dojść do czystek ludności polskiej.

    - Nie wiemy jak Roman Szuchewycz odnosił się do tego, co się działo na Wołyniu na początku 1943 r. Wiemy natomiast z całą pewnością, że w sierpniu tego roku w trakcie III Zjazdu OUN-B zaakceptował antypolskie czystki. Zadecydował później, że należy prowadzić antypolską akcję wypędzania, pod groźbą śmierci, polskiej ludności w Galicji Wschodniej - bez wątpienia to on stał za wszystkimi rozkazami i akcjami tam prowadzonymi, one nie mogły odbywać się bez jego zgody - powiedział profesor, cytowany przez PAP.

    Natomiast w serwisie X decyzję Usyka skomentował dziennikarz serwisu ringpolska.pl, Michał Koper.

    - Wiecie, że lubię Usyka jako sportowca, rozumiem, że każdy naród ma swoją optykę na historię, ale Szuchewycz był po prostu zbrodniarzem i wypadłoby, żeby ktoś o takim autorytecie w świecie jak Usyk to wiedział. Rozumiem, że intencje były antyrosyjskie, ale z perspektywy polskiej to jest niestety absolutny skandal - napisał.

