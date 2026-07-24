Jatka w walce Wacha z Furym. Grad ciosów od pierwszej rundy, dramatyczny koniec

Kiedy nadeszło oficjalne ogłoszenie walki Mariusza Wacha z Tysonem Furym, wielu polskich kibiców mogło przecierać oczy ze zdumienia. Niedawny rywal Ołeksandra Usyka w walce o pasy WBC, WBA, IBF i WBO w wadze ciężkiej, który do momentu starcia z Ukraińcem był niepokonany na zawodowych ringach, nagle miał zmierzyć się z "Wikingiem".

46-letni Polak zmierzył się z "Królem Cyganów" w Tajlandii, a ich spotkania tuż przed pojedynkiem miały charakter przede wszystkim przyjacielski. Pomimo 46 lat na karku, Wach jednak miał chęć na to, aby wyjść zwycięsko ze starcia z Anglikiem.

- Tyson Fury jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku, jednak Mariusz Wach liczy na sprawienie niespodzianki w Tajlandii - zaznaczało już przed walką angielskie "The Sun" obecne na Max Muay Thai Stadium.

Zanim Fury i Wach weszli do ringu, Arlo Stephens i Arash Madani zakończyli swój pojedynek już w drugiej rundzie. Drugi z nich już w pierwszej odsłonie pojedynku miał okazję przywitać się z deskami i przed drugą, ostatnią rundą nie wyciagnął wniosków. Po kolejnych szarżach Stephensa, walka została przerwana.

Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalić Piotr Witwicki INTERIA.PL

Jako kolejni w ringu zameldowali się Wach i Fury. - "Król Cyganów" prezentuje się nienagannie podczas swojego powrotu, witany gorąco przez tłum wypełniający kameralną arenę w Pattayi - relacjonował wyjście Anglika do ringu "The Sun".

Już od samego początku walki Fury rzucił się na Polaka i pokazywał swoją dominację kolejnymi kombinacjami. "Wiking" z kolei skupił się przede wszystkim na obronie, którą jednak i tak przełamywał "Król Cyganów".

Wach na początku drugiej rundy chciał odrobić straty i nawet udało mu się trafić rywala prawym sierpowym, który wywołał żywiołową reakcję publiczności, jednak to był jedyny moment rundy na korzyść Wacha. W dalszej Fury zaczął odzyskiwać przewagę, czując się w ringu naprawdę swobodnie.

W trzeciej odsłonie Polak dał się poznać Fury'ego z tego, co jest jego domeną - z wytrzymałości. Kiedy Anglik planował kolejne uderzenia, Polak wychodził z kontrami, wprowadzając kompletny chaos w plan rywala.

Pomimo dominacji Fury'ego narasta poczucie, że nie stanowi on poważnego zagrożenia dla Wacha

Plan Fury'ego na to starcie się jednak nie zmieniał - chłodna kalkulacja i spokój połączony z wymierzaniem kolejnych, przygotowanych ciosów. Polak był jednak nieugięty i nawet przyjmowanie kolejnych razów nie sprawiło, żeby Anglik przybliżył się do zwycięstwa przed czasem. "The Sun" wprost opisuje jego wytrzymałość jako "niezwykłą".

Publiczność zgromadzona na sali była wyraźnie niepocieszona tym, jak długo trwa starcie Fury'ego z "Wikingiem" i zaczęła skandować w 6. rundzie nazwisko "Króla Cyganów". Przełom przyszedł w 7. rundzie. Wach po świetnej szarży został trafiony w odpowiedzi kilkoma celnymi ciosami i ostatecznie po zakończeniu rundy sędzia musiał wezwać medyków, aby ci zbadali stan Polaka, po czym przerwał walkę, a Fury wygrał przez nokaut.

"Wiking" nie został zestawiony z Furym przez przypadek. Dla Polaka była to bowiem 53. walka w karierze w zawodowym boksie, a na liście jego rywali widnieją m.in. Władimir Kliczko, Aleksandr Powietkin, czy Artur Szpilka - a więc najbardziej zasłużone postaci dla światowego boksu.

Jeszcze przed walką Fury jasno dał do zrozumienia, że w ostatnim etapie swojej kariery chce po prostu bawić się boksem i nie będzie już dążył do posiadania pasów mistrzowskich na siłę. - Nie chodzi tu o pieniądze ani o pasy mistrzowskie - teraz nie chodzi o nic takiego. Chodzi o czerpanie radości z życia i kariery oraz o robienie tego, co kocham - wyznał w rozmowie z "The Sun". "Król Cyganów" chciałby w dalszej części roku skrzyżować rękawice z Anthonym Joshuą.

Tyson Fury Frank Augstein East News

Tyson Fury i Mariusz Wach CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP East News

Tyson Fury - były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie JUSTIN TALLIS AFP





Jaime Faria - Gonzalo Bueno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport1 Polsat Sport