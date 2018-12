Amerykański bokser Jarrett Hurd wygrał w Los Angeles przez nokaut w czwartej rundzie z Brytyjczykiem Jasonem Welbornem i obronił pasy mistrzowskie federacji WBA, IBF i IBO w wadze super półśredniej.

Hurd, który wrócił na ring po przerwie spowodowanej operacją barku, zakończy pojedynek ciosem w splot słoneczny. Rywal padł na deski i po wyliczeniu do dziesięciu sędzia przerwał walkę, która wcześniej miała wyrównany przebieg.



28-letni Amerykanin, który pasy WBA i IBO zdobył w kwietniu pokonując Kubańczyka Erislanda Larę (tytuł IBF należy do niego od lutego 2017), pozostaje niepokonany na zawodowym ringu. Z 23 zwycięstw 16 odniósł przed czasem.



Obecny rekord cztery lata starszego Welborna to 24 wygrane (7KO) i sześć porażek.



W przyszłym planowana jest walka Hurda z obecnym w sobotę w hali Staples Center jego rówieśnikiem i rodakiem Jermellem Charlo, który jest tymczasowym mistrzem WBC w kategorii średniej.