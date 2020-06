- To chyba jakaś forma uzależnienia. On musi brać, żeby czuć się mocny psychicznie, ale oczywiście jego zachowanie jest nie do przyjęcia - mówi znany promotor Lou DiBella o trzeciej w karierze wpadce dopingowej Jarrella Millera (23-0-1, 20 KO).

Pięściarz z Brooklynu zakończy chyba karierę jako niepokonany zawodnik, za to owiany złą sławą. Bo przy takiej recydywie zostanie już chyba na dobre wykluczony ze świata boksu.

- Tak powinno być. Jego powinno się wykluczyć na dobre z boksu, a zarazem udzielić jakiejś pomocy. Znam Jarrella od kiedy był dzieciakiem. To nie jest zły człowiek, po prostu potrzebuje pomocy. Nie zmienia to jednak faktu, że już nigdy nie powinien boksować. To nie jest normalne, co on wyprawia - dodał DiBella, który promuje Jerry'ego Forresta (26-3, 20 KO).

To właśnie Forrest miał 9 lipca spotkać się z Millerem. Teraz możliwe, że w miejsce "Big Baby" wskoczy Carlos Takam (38-5-1, 28 KO). - Pracujemy nad tym pojedynkiem - potwierdził Carl Moretti, wiceprezydent grupy Top Rank.



- Prawdopodobnie przyjmiemy taką walkę, muszę to jednak dokładnie przedyskutować z Jerrym. On nikogo nie unika, lecz Takam i Miller to przecież zupełnie inni zawodnicy. Mimo wszystko wydaje mi się, że Jerry przyjmie wyzwanie - zakończył DiBella.

