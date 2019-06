Oficjalna gaża Jarrella Millera (23-0-1, 20 KO) za niedoszłą ostatecznie walkę z Anthonym Joshuą o pasy IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej wynosiła 6 milionów dolarów. Amerykanin twierdzi jednak, że łącznie stracił na tym aż 30 milionów dolarów.

W organizmie Millera wykryto najpierw endurobol, potem hormon wzrostu, a na koniec poprawiono EPO. To wszystko w ramach "przygotowań" do walki z AJ-em.

- Za pierwszą walkę miałem dostać 7,5 miliona dolarów, ale gdybym go znokautował, a zrobiłbym to, zarobiłbym już ponad 20 milionów. Tak więc do końca roku łącznie dostałbym 30 milionów dolarów - mówi Miller.



- Wiecie, ile mógłbym za to kupić cheeseburgerów? Ale pieniądze w boksie to dla mnie rzecz drugorzędna - dodaje amerykański pięściarz.



- Jeszcze wrócę. Waga ciężka jest teraz otwarta i ciekawa. Przed zawodnikami dużo ciekawych starć i dostanę jeszcze swoją szansę w przyszłości - podkreśla pewny swego Miller.

Przypomnijmy, że sprowadzony w zastępstwie za Millera Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) wykorzystał swoją życiową szansę i zastopował dotychczasowego mistrza w siódmej rundzie. Teraz to on może liczyć pieniądze...