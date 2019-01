Anthony Joshua (22-0, 21 KO) chciałby się zmierzyć z Deontayem Wilderem (40-0-1, 39 KO), ale Jarrell Miller (23-0-1, 20 KO) podkreśla, że to on byłby atrakcyjniejszym rywalem dla Anglika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kownacki nokautuje Washingtona! Kto następny? Wideo INTERIA.TV

- Deontay nie jest dobrze znany w Ameryce. Jest trochę lepiej znany niż ja, ale jak tylko zaczyna się o nim mówić, to od razu pada też moje nazwisko. Gość ma pas od ponad trzech lat, a dopiero teraz zaczynają robić mu reklamę. On nie chce mieć teraz ze mną nic wspólnego, wszyscy w Stanach dobrze o tym wiedzą. Jestem przystojniejszy i sprzedaję się lepiej niż on - powiedział "Big Baby".



Miller otrzymał już ofertę od obozu Joshuy i być może zmierzy się ze zunifikowanym mistrzem wagi ciężkiej 1 czerwca w Nowym Jorku. Innym kandydatem do walki z AJ-em jest Dillian Whyte (25-1, 18 KO). Wilder jest w tej chwili niedostępny ze względu na planowany rewanż z Tysonem Furym.