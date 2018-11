Promotor Jarrella Millera (23-0-1, 20 KO) Dmitri Salita mówi, że Amerykanin już 13 kwietnia chętnie stoczy pojedynek z Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO). Anglik zamierza stoczyć tego dnia walkę na stadionie Wembley w Londynie. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie jego rywalem.

- Sądzę, że Jarrell to obecnie najlepszy zawodnik wagi ciężkiej w Ameryce. Zademonstrował już w ringu niesamowitą siłę, szybkość i umiejętności, a z każdą walką jest coraz lepszy. Myślę, że jego kondycja i gabaryty sprawiłyby Joshui mnóstwo problemów - mówi Dmitri Salita.



- Jarrell bardzo chce tej walki. Jak popatrzycie na jego karierę, to zobaczycie, że walczył ze wszystkimi, którym rzucił wyzwanie. On nie tylko gada, ale i działa - dodaje.



Najprawdopodobniej Miller będzie musiał poczekać na starcie z Joshuą nieco dłużej, bo Anglik ma na celowniku m.in. zwycięzców walk Wilder - Fury i Whyte - Chisora. W związku z tym Amerykanin wróci na ring wcześniej, być może już w styczniu. Wśród jego potencjalnych rywali wymienia się m.in. Trevora Bryana (20-0, 14 KO), który jest pierwszy w rankingu WBA. Miller plasuje się na drugiej pozycji.



- Tak, to jedno z nazwisk, które bierzemy pod uwagę. Jarrell ma dużą pewność co do tej potyczki. To byłaby bardzo ciekawa walka na rynku amerykańskim - oznajmił Salita.