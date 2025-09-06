Jaki piękny rewanż Polki za igrzyska w Paryżu. Perfekcyjny taniec w Liverpoolu

Do Paryża Rygielska jechała z podobnymi marzeniami jak Julia Szeremeta czy Elżbieta Wójcik, ale z tego grona była tą z największym doświadczeniem. Do medalu potrzebowała trzech zwycięstw, tymczasem w 1/8 finału trafiła na Turczynkę Busenaz Sürmeneli, broniącą złota z Tokio. Już nie tak błyskotliwą, co pokazał później ćwierćfinał, "w zasięgu", jak to mówią sportowcy. Przegrała 1:4, trzech sędziów widziało jej zwycięstwo w jednej rundzie. Polski obóz uważał, że była lepsza, arbitrzy orzekli inaczej.

A Rygielska mówiła później w jednym z podcastów, że mogła zrobić coś więcej. "Zabrakło chłodnej głowy w decydującym momencie" - oceniła.

Teraz ta jej chłodna głowa była potrzebna, by trochę odmienić los polskiego boksu w Liverpoolu. W czwartek i piątek tylko Adam Tutak i Kinga Krówka awansowali dalej, oboje przed czasem.

Teraz satysfakcję dałoby jakiekolwiek zwycięstwo, nawet jednym punktem. By nie powtórzyła się historia z walki sprzed siedmiu godzin, gdy Natalia Kuczewska prowadziła od początku, a na końcu zabrakło jej tak niewiele.

MŚ w boksie. Aneta Rygielska czwartą Polką na ringu w Liverpoolu. Rywalką Azjatka

Rywalką Rygielskiej była Sanju Khatri z Indii - zawodniczka, która osiągała jakieś sukcesy na swoim kontynencie, ale błysnęła też w Pucharze Świata w Astanie w lipcu, doszła tam do półfinału. Ale przecież Rygielska była w finale takich zawodów w Foz du Iguacu w kwietniu, a później w półfinale memoriału Feliksa Stamma w Warszawie. Nie było się czego obawiać.

W Liverpoolu Polka boksuje w kategorii 60 kg, niższej niż w Paryżu (66 kg). Mogliśmy spodziewać się, że jej ciosy będą więcej ważyć, ale i Sanju dorównywała jej warunkami fizycznymi.

Aneta Rygielska po swojej walce w Suzuki Boxing Night 31 Marcin Golba/NurPhoto via AFP AFP

Polka zaczęła świetnie, już na początku jej lewy prosty huknął w szczękę rywalki. I miała pełną kontrolę, przez dwie minuty jej rywalka była kompletnie bezradna. A później Polka trochę za bardzo zaczęła przechodzić w tryb pasywny, czekała na ruchy rywalki. Nieco opuszczała lewą rękę, niektóre ciosy zaczęły dochodzić jej głowy. Niemniej to starcie wygrała u wszystkich arbitrów.

Mecz ten na ringu prowadził Moufassir Said z Maroka, ten sam, który przyniósł w czwartek szczęście Tutakowi. Dziś zwracał uwagę jednej i drugiej, ale subtelnie, nie karał zawodniczek. W drugim starciu Aneta kapitalnie pracowała na nogach, tańczyła, odskakiwała na moment do tyłu, a już za chwilę trafiała. Budowała swoją przewagę, nie było żadnych wątpliwości, kto jest lepszy. 20:18 na pięciu kartach, to już niemal gwarantowało awans.

Rozwiń

Pozostało jeszcze dopełnić formalności, nie dać się znokautować czy otrzymać ostrzeżenia. A Sanju ruszyła do przodu jak szalona, próbowała trafiać nawet cepami. I miała dobrą minutę, może półtorej. A później zgasła zabrakło jej sił. I Polka znów weszła w swój tryb, kontrolując poczynania. Wygrała 5:0, pięć razy 30:27.

I we wtorek o godz. 14.15 powalczy o awans do ćwierćfinału. A jej przeciwniczką będzie Amerykanka Jajaira Gonzalez, którą niedawno w Astanie... 5:0 pokonała Sanju.

Aneta Rygielska KLAUDIA RADECKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Tomasz Dylak Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Tomasz Dylak: Dla mnie marzenia mają większą wartość od pieniędzy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport