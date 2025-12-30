Jeszcze kilka dni temu środowisko bokserskie żyło głośnym pojedynkiem Jake'a Paula z Anthonym Joshuą. Starcie, które budziło ogromne emocje i kontrowersje, zakończyło się bolesnym nokautem autorstwa Amerykanina. Były mistrz świata brutalnie zweryfikował youtubera w ringu, a Paul po ciężkim ciosie trafił do szpitala. Radość Joshuy z efektownego zwycięstwa nad znacznie mniej doświadczonym rywalem nie trwała jednak długo. Wkrótce po walce napłynęły dramatyczne informacje, które całkowicie przyćmiły sportowe wydarzenia.

W poniedziałkowy poranek w Nigerii doszło do tragicznego wypadku samochodowego z udziałem Anthony'ego Joshuy. Zdarzenie miało miejsce na trasie Lagos-Ibadan, w miejscowości Makun w stanie Ogun, na odcinku uznawanym za najniebezpieczniejszą drogę w kraju. Federalny Korpus Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nigerii potwierdził, że w wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Jak ustalono, ofiarami byli bliscy współpracownicy brytyjskiego boksera - Sina Ghami oraz Kevin "Latif / Latz" Ayodele. Sam Joshua doznał jedynie lekkich obrażeń i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak skala tragedii wstrząsnęła światem sportu.

Jake Paul załamany po tragicznym wypadku Anthony'ego Joshuy. Złożył kondolencje bliskim

Na dramatyczne doniesienia szybko zareagował Jake Paul. Amerykanin, który jeszcze niedawno stał po drugiej stronie ringu, w mediach społecznościowych pokazał zupełnie inne oblicze rywalizacji. Na portalu X napisał: "Życie jest znacznie ważniejsze niż boks. Modlę się za ofiary, AJ i wszystkich dotkniętych przez ten nieszczęśliwy wypadek".

Po potwierdzeniu informacji o śmierci dwóch mężczyzn Paul ponownie zabrał głos. "Spoczywajcie w pokoju, Sina Ghami i Kevin "Latif / Latz" Ayodele. Moje myśli i modlitwy są z ich rodzinami, przyjaciółmi i AJ" - dodał w kolejnym wpisie.

Po wypadku Joshua został wyciągnięty z pojazdu przez świadków zdarzenia. Pięściarz był przytomny, jednak mocno ucierpiał, każdy ruch sprawiał mu ból. Brytyjczykowi jeszcze na miejscu udzielono pomocy medycznej, a następnie przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest stabilny.

