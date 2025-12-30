Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jake Paul nie mógł milczeć. Ważne słowa po wypadku Joshuy

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Jeszcze niedawno Jake Paul i Anthony Joshua byli rywalami w ringu, dziś Amerykanin kieruje do Brytyjczyka słowa wsparcia po dramatycznym wypadku w Nigerii. Po tragicznych doniesieniach o ofiarach śmiertelnych Paul zabrał głos w mediach społecznościowych, podkreślając, że życie jest ważniejsze niż jakakolwiek sportowa rywalizacja.

Dwóch mężczyzn ubranych w sportowe kurtki, jeden z brodą i czapką z daszkiem, drugi z krótkimi włosami i niezarośniętą twarzą, znajdują się w różnych miejscach, obaj patrzą przed siebie, wokół nich panuje atmosfera skupienia.
Jake Paul zabrał głos po wypadku Anthony'ego JoshuyGerrit van Keulen/Soccrates/Getty Images, Ed Mulholland/Getty Images for NetflixGetty Images

Jeszcze kilka dni temu środowisko bokserskie żyło głośnym pojedynkiem Jake'a Paula z Anthonym Joshuą. Starcie, które budziło ogromne emocje i kontrowersje, zakończyło się bolesnym nokautem autorstwa Amerykanina. Były mistrz świata brutalnie zweryfikował youtubera w ringu, a Paul po ciężkim ciosie trafił do szpitala. Radość Joshuy z efektownego zwycięstwa nad znacznie mniej doświadczonym rywalem nie trwała jednak długo. Wkrótce po walce napłynęły dramatyczne informacje, które całkowicie przyćmiły sportowe wydarzenia.

W poniedziałkowy poranek w Nigerii doszło do tragicznego wypadku samochodowego z udziałem Anthony'ego Joshuy. Zdarzenie miało miejsce na trasie Lagos-Ibadan, w miejscowości Makun w stanie Ogun, na odcinku uznawanym za najniebezpieczniejszą drogę w kraju. Federalny Korpus Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nigerii potwierdził, że w wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Jak ustalono, ofiarami byli bliscy współpracownicy brytyjskiego boksera - Sina Ghami oraz Kevin "Latif / Latz" Ayodele. Sam Joshua doznał jedynie lekkich obrażeń i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak skala tragedii wstrząsnęła światem sportu.

Ceremonia medalowa MŚ w boksie z udziałem Agaty KaczmarskiejPolsat Sport

Jake Paul załamany po tragicznym wypadku Anthony'ego Joshuy. Złożył kondolencje bliskim

Na dramatyczne doniesienia szybko zareagował Jake Paul. Amerykanin, który jeszcze niedawno stał po drugiej stronie ringu, w mediach społecznościowych pokazał zupełnie inne oblicze rywalizacji. Na portalu X napisał: "Życie jest znacznie ważniejsze niż boks. Modlę się za ofiary, AJ i wszystkich dotkniętych przez ten nieszczęśliwy wypadek".

Po potwierdzeniu informacji o śmierci dwóch mężczyzn Paul ponownie zabrał głos. "Spoczywajcie w pokoju, Sina Ghami i Kevin "Latif / Latz" Ayodele. Moje myśli i modlitwy są z ich rodzinami, przyjaciółmi i AJ" - dodał w kolejnym wpisie.

Po wypadku Joshua został wyciągnięty z pojazdu przez świadków zdarzenia. Pięściarz był przytomny, jednak mocno ucierpiał, każdy ruch sprawiał mu ból. Brytyjczykowi jeszcze na miejscu udzielono pomocy medycznej, a następnie przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest stabilny.

Dwóch bokserów podczas dynamicznej walki na ringu, jeden z zawodników zadaje potężny cios przeciwnikowi, wokół ring otoczony przez sędziów i publiczność, w tle widoczne są bannery sponsorów.
Anthony Joshua vs Jake PaulGIORGIO VIERAAFP
Anthony Joshua
Anthony JoshuaFAYEZ NURELDINE / AFPAFP
Anthony Joshua
Anthony JoshuaAFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja