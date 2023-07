Irański bokser skazany na śmierć. Świat protestuje, jest głos z Polski

Sytuacja w Iranie z roku na rok staje się coraz poważniejsza. Wszystko przed panujący tam reżim znany m.in. z braku rzetelnego procesu sądownictwa i nieposzanowania podstawowych praw człowieka. Już od jakiegoś czasu media z całego świata rozpisują się na temat rosnącej liczby egzekucji w tym kraju . Iran Human Rights nie tak dawno zgłosił prawie 370 wyegzekwowanych kar śmierci w tym roku . Wiele wskazuje na to, że już wkrótce na tej liście znajdzie się irański bokser, Mohammad Javad Vafa'i Thani.

Irański bokser skazany na śmierć. Świat chce go uchronić przed egzekucją

Wyrok, jaki otrzymał młody bokser wywołał ogromne poruszenie na całym świecie. Nikogo nie może to jednak dziwić - we wrześniu 2020 roku wykonano bowiem egzekucję na innym sportowcu - irańskim mistrzu zapasów Navidzie Afkarim. Wówczas nawoływano do wykluczenia Iranu z imprez sportowych. I tym razem obrońcy praw człowieka z całego świata nie przeszli obojętnie wobec wydarzeń w Iranie.