Imane Khelif to sportsmenka, wokół której od dawna krąży mnóstwo kontrowersji. Wszystko przez przeprowadzone jakiś czas temu badania, podczas których w DNA pięściarki miano wykryć chromosomy męskie. Oliwy do ognia dolała sytuacja z ubiegłego roku, kiedy to reprezentantka Algierii tuż przed finałową walką została zdyskwalifikowana z mistrzostw świata w powodu zbyt wysokiego poziomu testosteronu. Mimo to kilka miesięcy później 25-latka dopuszczona została do rywalizacji na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

