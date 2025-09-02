Od czasu złotego medalu wywalczonego na igrzyskach w Paryżu w życiu Imane Khelif doszło do kolejnego zwrotu niemal o 180 stopni. Na skutek ostrych sprzeciwów i niezadowolenia opinii publicznej World Boxing, która odpowiada obecnie za organizację mistrzostw świata w boksie, zdecydowała się na wprowadzenie dla uczestniczek obowiązkowych testów płci.

W związku z tym Khelif nie wystąpiła w czerwcu na Eindhoven Box Cup, a jej trener w sierpniu we francuskich mediach ujawnił, że Algierka przestała regularnie trenować i bliżej jej do sportowej emerytury, aniżeli kolejnych sukcesów. Ta błyskawicznie postanowiła to zdementować.

Khelif walczy w sądzie z World Boxing. Odmawia testów płci

Co więcej, jak donosi portal "France24" Khelif nie zamierza się godzić z decyzją World Boxing i zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych. Dziennikarze donoszą, że złożyła apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie.

Mistrzyni olimpijska, którą wielokrotnie oskarżano o transpłciowość i domagano się nawet odebrania je medalu olimpijskiego, nie zamierza poddawać się testom płci. A jeśli sąd stanie po jej stronie, to niewykluczone, że wystąpi ona razem z Julią Szeremetą na wrześniowych mistrzostwach świata w Liverpoolu.

Strony aktualnie wymieniają pisemne oświadczenia, a za ich zgodą zostanie wyznaczone posiedzenie

Co prawda mistrzostwa, na których wiele podopiecznych trenera Tomasza Dylaka będzie faworytkami do medali, startują już w czwartek 4 września. Khelif apelację złożyła jednak już w ubiegłym miesiącu, wobec czego może zostać dopuszczona do występu na ostatnią chwilę, bez konieczności poddawania się testom płci.

Szeremeta nie musi się jednak obawiać rywalizacji z kontrowersyjną Algierką. Polka występuje w kategorii do 57 kg, podczas gdy 26-latka sięgnęła w Paryżu po złoto w kat. do 66 kg.

Imane Khelif Aytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Julia Szeremeta Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Imane Khelif Aytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP