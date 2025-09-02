Partner merytoryczny: Eleven Sports

Imane Khelif wystąpi razem z Szeremetą? Niespodziewany zwrot akcji, sprawa w sądzie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Z uwagi na wprowadzenie obowiązkowych testów płci przez World Boxing Imane Khelif nie wystąpiła ostatecznie na Eindhoven Box Cup. Nie zamierza jednak rezygnować także z mistrzostw świata w boksie, które we wrześniu rozpoczną się w Liverpoolu. Algierka złożyła apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie. Domaga się odstąpienia od obowiązkowych testów płci. Jeśli sąd stanie po jej stronie, to złota medalistka z Paryża prawdopodobnie wystartuje w zawodach razem z Julią Szeremetą.

Imane Khelif i Julia Szeremeta
Imane Khelif i Julia SzeremetaAytac Unal / MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Od czasu złotego medalu wywalczonego na igrzyskach w Paryżu w życiu Imane Khelif doszło do kolejnego zwrotu niemal o 180 stopni. Na skutek ostrych sprzeciwów i niezadowolenia opinii publicznej World Boxing, która odpowiada obecnie za organizację mistrzostw świata w boksie, zdecydowała się na wprowadzenie dla uczestniczek obowiązkowych testów płci.

W związku z tym Khelif nie wystąpiła w czerwcu na Eindhoven Box Cup, a jej trener w sierpniu we francuskich mediach ujawnił, że Algierka przestała regularnie trenować i bliżej jej do sportowej emerytury, aniżeli kolejnych sukcesów. Ta błyskawicznie postanowiła to zdementować.

    Khelif walczy w sądzie z World Boxing. Odmawia testów płci

    Co więcej, jak donosi portal "France24" Khelif nie zamierza się godzić z decyzją World Boxing i zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych. Dziennikarze donoszą, że złożyła apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie.

    Mistrzyni olimpijska, którą wielokrotnie oskarżano o transpłciowość i domagano się nawet odebrania je medalu olimpijskiego, nie zamierza poddawać się testom płci. A jeśli sąd stanie po jej stronie, to niewykluczone, że wystąpi ona razem z Julią Szeremetą na wrześniowych mistrzostwach świata w Liverpoolu.

    Strony aktualnie wymieniają pisemne oświadczenia, a za ich zgodą zostanie wyznaczone posiedzenie
    poinformował Sportowy Sąd Arbitrażowy

    Co prawda mistrzostwa, na których wiele podopiecznych trenera Tomasza Dylaka będzie faworytkami do medali, startują już w czwartek 4 września. Khelif apelację złożyła jednak już w ubiegłym miesiącu, wobec czego może zostać dopuszczona do występu na ostatnią chwilę, bez konieczności poddawania się testom płci.

    Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO]Andrzej KlembaTV Interia

    Szeremeta nie musi się jednak obawiać rywalizacji z kontrowersyjną Algierką. Polka występuje w kategorii do 57 kg, podczas gdy 26-latka sięgnęła w Paryżu po złoto w kat. do 66 kg.

    Sportowiec w czerwonym stroju boksera unosi nad głową flagę Algierii, z opaską na głowie i owiniętymi dłońmi, stojąc przed tłumem kibiców, z wyrazem triumfu na twarzy.
    Imane KhelifAytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
    Młoda kobieta w sportowym stroju bokserskim, owiniętych dłoniach, stojąca na tle sponsorów i logotypów turnieju bokserskiego, uśmiechnięta i z zaciśniętą pięścią w geście sportowego triumfu.
    Julia SzeremetaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Sportowcy stojący na podium, kobieta w białym stroju całuje złoty medal, obok znajdują się dwie osoby z medalami i dyplomami, w tle napis 'Paris 2024'.
    Imane KhelifAytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

