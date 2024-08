Imane Khelif w końcu przemówiła. "Chcę powiedzieć całemu światu"

Imane Khelif wywołała poruszenie na całym świecie. Legenda apelowała do MKOl-u o dyskwalifikację Algierki, Thomas Bach stanął po jej stronie

Po tym, jak w ćwierćfinale Włoszka Angela Carini wycofała się z walki z Khelif po zaledwie 46 sekundach pojedynku, tłumacząc się obawą o swoje zdrowie, na nowo rozpętała się dyskusja na temat płci algierskiej gwiazdy. O komentarz pokusił się nawet mistrz olimpijski z 1992 roku, Oscar De La Hoya , który zaapelował do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z prośbą o interwencję i usunięcie 29-latki z imprezy w Paryżu . "To się musi skończyć, zanim ktoś zostanie poważnie kontuzjowany" - przekazał Amerykanin za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na reakcję MKOl-u pięściarz nie musiał długo czekać. Nie była to jednak reakcja, jakiej się spodziewał. Thomas Bach podkreślił bowiem, że Imane Khelif została dopuszczona do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ponieważ jest biologiczną kobietą i ma do tego pełne prawo. "Prosiłbym wszystkich, aby szanowali te kobiety, szanowali je jako kobiety i jako istoty ludzkie" - podkreślił niemiecki działacz podczas sobotniej konferencji prasowej, nawiązując do sytuacji Imane Khelif oraz innej podejrzewanej o bycie biologicznym mężczyzną zawodniczki, Lin Yu-ting.