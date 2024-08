- Mam pełne prawo do startów, jestem kobietą jak każda inna. Urodziłam się kobietą, żyję jako kobieta i rywalizuję, będąc kobietą. To są wrogowie sukcesu. Te ataki na moją osobę nadają triumfowi w Paryżu dodatkowy smak - deklarowała po wygranej walce o złoto olimpijskie Imane Khelif.

Reprezentantka Algierii, podobnie jak inna złota medalistka z Paryża, Yu-ting Lin była obiektem licznych ataków i oskarżeń i to nie tylko ze strony kibiców i dziennikarzy. Obie zawodniczki nie tak dawno, w 2023 roku nie zostały dopuszczone do mistrzostw świata, ponieważ nie przeszły testów kwalifikowalności płci. Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu, Umar Kremlev grzmiał wręcz, że "nie są one kobietami".