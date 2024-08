Imane Khelif nie wytrzymała. Kontrowersyjna pięściarka odpowiada hejterom

Obecność Imane Khelif na XXXIIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu budzi ogromne kontrowersje. W ubiegłym roku chorująca na hiperandrogenizm zawodniczka zdyskwalifikowana została z bokserskich mistrzostw świata po tym, jak w jej organizmie wykryto zbyt wysoki poziom testosteronu . Po kilku miesiącach algierska pięściarka dopuszczona została do rywalizacji na imprezie czterolecia, co mocno zaskoczyło kibiców z całego świata.

Imane Khelif niespodziewanie zwróciła się do hejterów. Przekazała im ważną wiadomość

Od komentarza nie powstrzymała się sama zainteresowana. Po zapewnieniu sobie krążka olimpijskiego z rozmowie z mediami Imane Khelif podkreśliła, że jest kobietą i nią pozostanie . Kiedy emocje nieco opadły, reprezentantka Algierii udzieliła kolejnego wywiadu. Dziennikarzom SNTV wyznała, że nie rozumie, dlaczego tak wielka fala hejtu wylała się na nią akurat w trakcie igrzysk olimpijskich. "To jest pytanie, które sobie zadaję. Dlaczego teraz ? Dlaczego to się dzieje teraz? Nie obchodzi mnie to jednak. Ważne, że przyjechałam tutaj skupiona na swoim celu, jakim są igrzyska olimpijskie" - oznajmiła.

W dalszej części wypowiedzi 29-latka skorzystała z okazji i wystosowała ważny apel do wszystkich kibiców. "Wysyłam wiadomość do całego świata, aby bronił zasad olimpijskich, przestrzegał zasad olimpijskich i powstrzymywał się od nękania sportowców, ponieważ ma to wpływ, ogromny wpływ. To może zniszczyć ludzi, może zabić ludzkie umysły i dusze. W związku z tym proszę o zaprzestanie nękania. To wszystko" - przekazała.