Imane Khelif już zapowiedziała. Konsekwencje będą poważne, poszła do prokuratury

Lin Yu-ting stwierdziła, że nie ma zamiaru składać doniesienia do prokuratury. Jak dodała, zdobyła upragnione złoto i w ten sposób uciszyła wszystkich hejterów. Khelif nie miała jednak tak łatwo i jej temat wraca do mediów społecznościowych jak bumerang.

Imane Khelif powiedziała "dość"

"Po zdobyciu złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024, pięściarka Imane Khelif postanowiła stoczyć nową walkę: walkę o sprawiedliwość, godność i honor. Pani Khelif skontaktowała się z firmą, która złożyła skargę do paryskiej prokuratury na akty intensywnego prześladowania w internecie " - informował Nabil Boudi, adwokat Khelif w oświadczeniu.

Imane Khelif zdobyła złoto

Imane Khelif wróciła ze złotym medalem do Algierii. Wcześniej pokonała m.in. wicemistrzynię świata i Europy, Angelę Carini. To właśnie od tego niezwykle krótkiego pojedynku na Khelif wylały się pomyje, a hejt nie ustawał przy każdej kolejnej walce.

Carini zareagowała płaczem i wycofała się z walki. Później przeprosiła za swoją mocną reakcję, która po części doprowadziła do tego, co rozpoczęło się na igrzyskach. W Paryżu hejt był sporym problemem. Wielu sportowców w ogóle zrezygnowało z mediów społecznościowych na jakiś czas lub na zawsze, by odciąć się od agresywnych komentarzy niektórych kibiców.