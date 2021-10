Idzie przez zawodowe ringi jak burza, chce walki o pas!

- Bardzo chciałbym tej walki. Gdyby to zależało tylko ode mnie, wziąłbym ją już teraz. Bo czemu nie? To byłby ekscytujący pojedynek, co jeszcze muszę zrobić, by dostać swoją szansę? Wygrana nad Kavaliauskasem dodała mi przecież wiarygodności, bo pokonałem naprawdę wartościowego rywala. Teraz jestem więc gotowy na starcie z mistrzem świata. Nie mogą mnie unikać w nieskończoność, walka z jednym z mistrzów to tylko kwestia czasu - mówi Ortiz jr.

- Kibice oglądając boks czekają na nokauty, a ja im je daję, dlatego tak chętnie włączają telewizory na moje walki. Teraz chciałbym zmierzyć się z Ugasem - dodał pogromca takich zawodników jak Kavaliauskas, Hooker, Vargas czy Solomon.

Ugas odesła Manny'ego Pacquiao na sportową emeryturę

Kubańczyk w pierwszej obronie tytułu mistrza świata wagi półśredniej pokonał pod koniec sierpnia legendarnego Manny'ego Pacquiao, odsyłając Filipińczyka na sportową emeryturę.